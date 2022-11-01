الاتحاد الإسلامي يعلن انسحاب كتلته من برلمان إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في برلمان إقليم كوردستان، استقالة أعضائها، احتجاجاً على تمديد الدورة الحالية للبرلمان.

وصادق برلمان إقليم كوردستان في التاسع اكتوبر تشرين الأول الماضي، على قانون تمديد دورته الخامسة عاماً آخر، بسبب تعذّر إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في 1/10/2022.

وفي كتابٍ رسمي وُجّه إلى رئاسة برلمان الإقليم، قالت كتلة الاتحاد الإسلامي، إنه "لا مبرر لتمديد دورة الانعقاد الخامسة للبرلمان"، مؤكدةً "أنها لا تؤيّد قرار التمديد".

وصوّت 80 نائباً من أصل 111 نائباً في جلسة التصديق على تمديد الدورة الخامسة لبرلمان الإقليم، وسط مقاطعة كتلة الاتحاد الإسلامي، عددهم 5 نواب، وجماعة العدل الكوردستانيين.

ووفق قانون المشروع الذي قدمه أعضاء من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني وحركة التغيير، ونواب آخرون من باقي المكونات، فإن البرلمان الحالي سيواصل مهامه حتى خريف 2023.

وتنتهي الدورة التشريعية الخامسة في السادس من شهر نوفمبر تشرين الثاني الجاري.