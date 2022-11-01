إنقاذ 9 مهاجرين بعد غرق قاربٍ يقلُّ 68 شخصاً قبالة جزيرةٍ يونانية

أربيل (كوردستان 24)- أنقذ خفر السواحل اليوناني، الثلاثاء، تسعة مهاجرين كانوا على متن قاربٍ غرق قبالة ساحل جزيرة إيفيا وعلى متنه نحو 68 شخصاً، وفقاً لشهادات الناجين.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل، نيكوس كوكالاس، أن السلطات اليونانية تبحث عن عشرات آخرين يُعتقد أنهم مفقودون، دون الكشف عن جنسيات الناجين.

وأكد كوكالاس، بحسب فرانس برس، أن سفينة تابعة له وطائرة هليكوبتر وقاربين كانا يبحران في منطقة قريبة يشاركون في عملية الإنقاذ.

وتشكّل اليونان الوجهة المباشرة لملايين المهاجرين السوريين والعراقيين الهاربين من الحرب والفقر، وصلوا إليها عبر تركيا، بين عامي 2015 و2016، للتوجه فيما بعد إلى إحدى الدول الأوروبية.

ولقي عشرات المهاجرين، أغلبهم سوريون، حتفهم في حوادث غرق متفرقة في بحر إيجه خلال محاولتهم الوصول إلى إحدى الجزر اليونانية، على متن قوارب غير آمنة.