منظمة حقوقية في تقرير: "سوريا الديمقراطية" هدمت 140 منزلا خلال أحداث سجن الحسكة

أربيل (كوردستان 24)- قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، إن قوات سوريا الديمقراطية، هدمت أو اصابت بأضرار، 140 منزلا خلال محاولة إعادة اسر معتقلين فارين من تنظيم داعش، من سجن الحسكة، في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2022.

وقالت المنظمة ان قوات سوريا الديمقراطية استخدمت جرافات لهدم بيوت في حيَّيِ غويران شرقي والزهور في مدينة الحسكة.

وقال شهود ولجنة تحقيق تابعة لـ"الأمم المتحدة"، إن مقاتلي داعش دخلوا البيوت أثناء العملية العسكرية، وقالت قوات سوريا الديمقراطية لـ هيومن رايتس ووتش إنها فجرت متفجرات وضعها عناصر داعش خلال "عمليات التمشيط".

وأكدت المنظمة على ضرورة أن يتم التعويض على الأشخاص الذين تضررت منازلهم، أو تهدمت وتقديم جبر مالي أو ذي شكل آخر إلى جميع المتأثرين بالهدم. كما ينبغي لها الشرح لماذا توصلت إلى أن الخيار الوحيد أمامها كان هدم بيوت الناس بهدف تأمينها، مؤكدة ان على التحالف الدولي تشجيع "قسد" على تقديم الجبر لهذه العائلات.

في 20 يناير/كانون الثاني، هاجم مقاتلو داعش سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة، فأشعلوا معركة دامت عشرة أيام مع قوات سوريا الديمقراطية، التي ساندتها غارات برية وجوية أمريكية وبريطانية، ضمن التحالف الدولي بقيادة أمريكا لهزيمة داعش.