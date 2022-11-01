العراق يعرض الوساطة لإيجاد "حل سياسي" في اليمن

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم الثلاثاء استعداد العراق لبذل الجهود والسعي للتوصل إلى "حل سياسي" في اليمن.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن رشيد استقبل في مقر إقامته في العاصمة الجزائرية الرئيس اليمني رشاد محمد العليمي على هامش أعمال القمة العربية.

وأضاف البيان أن العليمي "أشار إلى دور العراق المحوري والرائد على الصعيدين العربي والإقليمي"، معرباً عن أمله بـ"تعضيد روابط الأخوة والتعاون المشترك وبما يخدم المصالح العليا للبلدين الشقيقين".

من جانبه أكد رشيد موقف العراق "الداعم لاستقرار اليمن ووحدة أراضيه وسيادته"، مشدداً على "استعداد العراق لبذل الجهود والسعي للتوصل إلى حل سياسي سلمي للوضع في اليمن".