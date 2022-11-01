قوباد طالباني يكشف سبب تأخر عملية الإصلاح في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- كشف نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني اليوم الثلاثاء أن قطع حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية تسبب في تأخر عملية الإصلاح المخطط لها.

وجاء حديث قوباد طالباني، في كلمة له خلال ملتقی الشرق الأوسط 2022 المقام في أربيل بعنوان "عراقٌ للجميع"، بمشاركة سياسيين وباحثين من داخل وخارج العراق.

وأكد نائب رئيس الحكومة أن "حكومة كوردستان تحتاج إلى بيئة مواتية لتنفيذ الإصلاحات"، مؤكداً أننا "بصدد إجراء إصلاحاتٍ جذرية".

وأشار قوباد طالباني إلى أن حكومة إقليم كوردستان منذ بداية عملها ركزت على "زيادة الإيرادات وتقليص النفقات".

وحول طبيعة العلاقة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في كوردستان قال قوباد طالباني إن "كلاهما شريكان رئيسيان في الحكومة وواجها في السابق الصعوبات معاً".

وشدد على أن "حكومة إقليم كوردستان أفشلت كافة المخططات ضدها"، مشيراً إلى أنها "استطاعت كذلك إبعاد الخلافات الحزبية عن سير عملها".

وتابع "واجهت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان الإرهاب وقطع حصتها من الموازنة الاتحادية"، مؤكداً أن "قطع حصة كوردستان من الموازنة الاتحادية تسبب في تأخر عملية الإصلاح المخطط لها".