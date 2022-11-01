بمشاركة رئيس العراق انطلاق أعمال القمة العربية الـ31 في الجزائر

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت مساء اليوم الثلاثاء أعمال القمة العربية الـ31 في الجزائر، وبحضور القادة والزعماء العرب ومشاركة ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، وذلك تحت شعار "لم الشمل".

وانعقدت هذه القمة بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، بسبب جائحة كورونا، حيث كانت الأخيرة عام 2019 بتونس.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية أنه "بمشاركة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وتحت شعار لم الشمل انطلقت أعمال القمة العربية بدورتها الحادية والثلاثين المنعقدة في الجزائر".

وأكد البيان إن "رئيس الجمهورية سيلقي كلمة في القمة يتناول فيها التطورات السياسية في العراق وخطط وبرامج الحكومة الجديدة، كما ستتضمن الكلمة رؤية العراق للمستجدات والأحداث والعلاقات السياسية العربية والإقليمية".

وتأتي هذه القمة في ظل تشرذم وحروب تشهدها المنطقة العربية وفي وقت تأزمت العلاقات المغربية الجزائرية إلى أبعد الحدود. فهل سينجح القادة العرب في طي صفحة الخلافات وتوحيد الرؤية والجهود للتغلب على التحديات المطروحة.

ومن الملفات التي ستتم مناقشتها في قمة الجزائر، توحيد الصف العربي ولم الشمل لمواجهة المتغيرات الدولية الجديدة، وحل الأزمات العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وإصلاح الجامعة العربية وتحقيق الأمن الغذائي العربي في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية بسبب الحرب في أوكرانيا و"مخلفات" جائحة فيروس كورونا.