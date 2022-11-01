سیاسة

نتنياهو يستعد للعودة إلى السلطة عبر الانتخابات الإسرائيلية

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول بقاء في السلطة، يستعد للفوز بعدد 61 أو 62 مقعداً
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رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو
الشرق الاوسط إسرائيل الانتخابات الإسرائيلية

أربيل (كوردستان 24)- يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو على ما يبدو للعودة إلى السلطة بعد أن أظهرت نتائج استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع اليوم الثلاثاء أن كتلته اليمينية تتجه نحو تحقيق أغلبية ضئيلة بفضل النتائج الطيبة التي حققها حلفاؤه من اليمين المتطرف.

وبحسب استطلاعات الرأي التي أجرتها ثلاث شبكات إعلام إسرائيلية كبرى، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول بقاء في السلطة، يستعد للفوز بعدد 61 أو 62 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.

وأدلى الإسرائيليون الثلاثاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الخامسة في أقل من أربع سنوات، وخرجوا بأقوى أداء لهم منذ عقدين فيما يسعى رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو إلى العودة إلى السلطة.

وتأتي هذه الانتخابات بعد انهيار تحالف "التغيير"، الذي وحد ثمانية أحزاب متباينة ونجح في الإطاحة بنتنياهو العام الماضي بعد مسيرة طويلة رئيساً للوزراء، لكنه فشل في النهاية في تحقيق الاستقرار السياسي.

سادت مخاوف من أن يشعر الناخبون بالإرهاق وألا يتوجهوا للإدلاء بأصواتهم بسبب تكرار الانتخابات إلا أنّ نسبة المشاركة بلغت نحو 57,7% عند الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، بزيادة 6,2% مقارنة بآخر انتخابات في آذار مارس 2021، وهي الأعلى منذ 1999 في التوقيت نفسه، بحسب لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل.

ويبلغ عدد الناخبين في البلاد 6,8 ملايين وتستمر عمليات التصويت حتى الساعة 22,00 بالتوقيت المحلي.

 

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