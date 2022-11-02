سیاسة

كوريا الجنوبية تطلق صواريخ جو أرض ردا على صواريخ بيونغ يانغ

author_image سوار أحمد
العالم كوريا الجنوبية كوريا الشمالية صواريخ

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت الأربعاء 10 صواريخ على الأقل من مختلف الأنواع، بعد فترة وجيزة من تأكيدها سقوط صاروخ بالستي للمرة الأولى بالقرب من مياهها الإقليمية.

 وأطلق الجيش الكوري الجنوبي ثلاثة صواريخ جو-أرض ردا على الصواريخ الكورية الشمالية، ووصف الرئيس يون سوك-يول في بيان أن إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا عبر الحدود البحرية المتنازع عليها يعد "عمليا غزوا للأراضي".

وردا على ذلك أطلقت سول ثلاثة صواريخ جو-أرض.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي "أطلقت كوريا الشمالية 10 صواريخ على الأقل من مختلف الأنواع باتجاه الشرق والغرب".

وقال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول الأربعاء "إن إطلاق صاروخ بالستي كوري شمالي عبر الحدود البحرية المتنازع عليها وسقوطه بالقرب من المياه الإقليمية لبلاده يعد "عمليا غزوا للأراضي".

وأشار يون في بيان صادر عن مكتبه الى أن "استفزازات كوريا الشمالية هي عمليا غزو للأراضي من خلال صاروخ عبر خط الحد الشمالي للمرة الأولى منذ تقسيم" شبه الجزيرة.

 

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