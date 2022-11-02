اقتصاد

العراق يكشف معدل سعر النفط المصدر للأردن في شهر

author_image سوار أحمد
العراق سومو النفط الصادرات الأردن

أربيل (كوردستان 24)- قالت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" يوم الثلاثاء، أن معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 77.33 دولاراً خلال تشرين الأول الماضي.

وقالت سومو، ان "مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن خلال شهر تشرين الاول الماضي، بلغت 342 الف و800 برميل"، مشيرة الى ان "معدل التصدير بلغ 11 الف برميل يوميا".

واضافت سومو ان "معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 77.33 دولارا"، مبينة ان "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 26 مليونا و508 ألآف  و724 دولارا".  

وتلقى الأردن في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل ان يوقفها في شهر شباط  2022 نتيجة انتهاء العقد ليتم المباشرة مرة أخرى في نيسان الماضي، ليتم ايقافها في شهر اب لتعاود من جديد في شهر أيلول الماضي.

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