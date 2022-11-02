تويتر تفرض رسوماً شهرية على الحسابات الموثّقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة تويتر أنها ستفرض رسوماً بقيمة 8 دولارات شهرياً، على الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء، وإمكانية أصحاب المحتوى الحصول على مكافآت مالية.

وغرّد الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، إيلون ماسك، على تويتر: "القوة للناس! أَزرق مقابل 8 دولارات شهرياً"، في إشارةٍ إلى علامة التوثيق الزرقاء التي تظهر قرب الحسابات الموثقة.

وأعلن الملياردير الأمريكي، الاثنين، توليه منصب المدير التنفيذي لمنصة تويتر، بعد أيامٍ من إتمامه صفقة الاستحواذ على المنصة الاجتماعية، مقابل 44 مليار دولار.

وأوضح ماسك أن الخطة الجديدة ستقلب "نظام الأسياد والفلاحين الحالي" وتخلق مصدراً جديداً لإيرادات المنصة، بحسب الجزيرة نت.

وفي تغريدته على المنصة، وصف ماسك نظام تويتر الحالي -الأسياد/ القرويين- الذي يميز أصحاب العلامة الزرقاء عن غيرهم بأنه "هراء".

وعقب استحواذه على أحد أشهر شبكات التواصل الاجتماعي، أقال ماسك، الرئيس السابق لـ تويتر، باراك أغراوال، والعديد من المسؤولين الآخرين.

وستختلف العلامة الزرقاء من دولةٍ لأخرى، فمن يدفعون 8 دولارات ستكون لهم الأولوية في كثير من مميزات المنصة، وسيتمكنون من مشاركة فيديوهات، ورسائل صوتية أطول، وستظهر لهم إعلانات أقل بنسبة 50%، بحسب ماسك.

وسيكون بإمكان أصحاب المحتوى على تويتر الحصول على مكافآت مالية، وتحوّلها لمصدر دخل لهم، بحسب الرئيس التنفيذي للمنصة الذي أكّد أن ذلك "سيعطي تويتر أيضاً مصدر دخل لمكافأة صانعي المحتوى".

ويمكن لحسابات معينة فقط طلب التوثيق، من بينها الحكومات والشركات ووسائل الإعلام والشخصيات السياسية والثقافية والرياضية، ويمكن أن تفقد هذه الحسابات شارتها الزرقاء إذا لم تحترم قواعد المنصة.

وأعلن رئيس شركتي "تسلا" للسيارات الكهربائية و"سبايس إكس" لصواريخ الفضاء التجارية، أن تويتر ستشكل مجلساً جديداً لمراقبة المحتوى، داعياً المهندسين العمل على هذا الإصلاح الشامل للنظام.