أمطار رعدية يوم غد الخميس

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي اليوم الأربعاء عن حالة الطقس في البلاد وتوقعت أمطاراً رعدية في المناطق الوسطى والجنوبية يوم غد الخميس.

وقالت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان لها اليوم حول توقعات الطقس ليوم غد الخميس "ان طقس البلاد ليوم غد في المنطقة الوسطى سيكون غائم جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة وخاصة في أقسامها الغربية صباحاً وتكون رعدية أحياناً ويتحسن الطقس تدريجياً قبل الظهر مع انخفاض في درجات الحرارة قليلاً ورياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلومتر في الساعة ومدى الرؤية سيكون 6-8 كيلومتر".

أما في المناطق الشمالية من البلاد "الطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم ولا تغيير في درجات الحرارة، والرياح ستكون متغيرة الاتجاه وخفيفة السرعة 5-10 كيلومتر في الساعة وتتحول الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلومتر في الساعة ومدى الرؤية 8-10 كيلومتر.

وفي المنطقة الجنوبية "سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار في أماكن متفرقة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلومتر في الساعة ومدى الرؤية 6-8 كيلومتر.