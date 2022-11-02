الطائرات التركية تعاود قصف مواقع عمالية بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 تيفور محمد، ان الطائرات التركية قصفت اليوم الأربعاء، مواقع في ناحية سيدكان التابعة لمحافظة أربيل، تزامنا مع قصف تركي بناحية كاني ماسي التابعة لدهوك.

وقال مراسل كوردستان 24، ان طائرات حربية تركية قصفت مواقع لحزب العمال الكوردستاني في جبل بولي بمنطقة برادوست بحدود ناحية سيداكان التابعة لإدارة سوران المستقلة.

في غضون ذلك افاد مصدر أمني، بأن قصفا تركيا استهدف جبل بولي بناحية سيدكان التابعة لإدارة سوران المستقلة.

ولم ترد أنباء عن حجم الإصابات التي اسفرت عن القصف.

وكانت طائرة مسيرة تركية قد قصفت أمس الثلاثاء، مقراً لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة في سنجار.

وسبق أن استهدفت تركيا أعضاء في حزب العمال الكوردستاني والجماعات المنضوية تحت لوائه في سنجار ومناطق أخرى في الإقليم، طيلة السنوات القليلة الماضية.

وكثيرا ما تنفذ القوات التركية عمليات عسكرية برية وجوية في البلدات والقرى الحدودية بإقليم كوردستان، والتي ينشط فيها عناصر لحزب العمال الكوردستاني، وذلك بالتزامن مع قصف إيراني للمناطق نفسها.

ويستمر القصف بشكل متقطع داخل إقليم كوردستان على الرغم من تنديدات بغداد بخرق السيادة العراقية.