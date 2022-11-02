الأول من نوعه في العراق وكوردستان.. افتتاح متنزّه أثري بـدهوك

أربيل (كوردستان 24)- افتُتِح في محافظة دهوك، الثلاثاء، أول متنزّه أثري على مستوى العراق وإقليم كوردستان، بمساحةٍ إجماليةٍ تبلغ 130 كيلو متراً مربعاً.

وقال مدير الآثار والثقافة في دهوك، الدكتور بيكَس جلال الدين، "افتُتِح جزءٌ من المتنزه الأثري في قسم الآثار (الفايدا) على أن يُفتتح بالكامل عام 2026".

ويتألف المتنزّه الذي افتتح للسائحين الأجانب والباحثين السياحيين، من خمسة مواقع أثرية، هي: خَنَس وجروانة وفايدا وبندَوايا وهلامَتا"، بحسب جلال الدين.

وفي عام 2019، اكتُشِف طارق مياه بطول 10 كيلومترات في دائرة الآثار (الفايدا) وحتى الآن يُنقَّب عن 13 خريطة في المتنزه الأثري، ووضعت كمنحوتات بجوار الطارق.

واتخذت مديرية الآثار والثقافة في دهوك، بالتعاون مع شركائها، الإجراءات اللازمة لحماية الآثار، ببناء السقوف الحديدية والبوابات في الأماكن اللازمة.

وتضمُّ دهوك 1400 موقع أثري مسجّل لدى دائرة آثار المحافظة، إضافةً إلى وجود آلافٍ أخرى من الأماكن الأثرية غير المسجلة.

وتُعَدّ محافظات إقليم كوردستان من المناطق السياحية المهمة في العراق، وتضمّ مناطق أثرية جاذبة للسياح من دول العالم كافة، ويحظى قطاع السياحة باهتمام حكومة الإقليم، بسبب جلبه موارد مالية كبيرة.