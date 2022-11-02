السوداني.. العراق بحاجة للدعم الدولي من أجل إسترداد الأموال المهرّبة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن حاجة العراق الى الدعم الدولي من أجل إسترداد الأموال المهربة وكذلك المطلوبين للقضاء من المتورطين بقضايا الفساد، مشيراً الى جهود الحكومة في محاربة الفساد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان له "استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين بلاسخارت والوفد المرافق لها، وبحث اللقاء جهود الحكومة الحالية في تعزيز الاستقرار وترسيخ المسار الديمقراطي".

وأضاف البيان "شهد اللقاء استعراض خطط الحكومة لمعالجة ملف النازحين، عبر العمل على تأمين عودتهم الى مناطقهم بعد توفير سبل الحياة الكريمة والاستقرار لهم".

وأشار البيان الى أن السوداني "تطرق الى جهود الحكومة في محاربة الفساد عبر إجراءات اتخذها رئيس مجلس الوزراء وسيكون أول منطلقات العمل في مؤسسات الدولة للمرحلة الحالية".

وأوضح البيان "ان السوداني أكد على أن الحكومة ستفعّل القوانين المرعية وتستفيد من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال، وأشار الى حاجة العراق لدعم المجتمع الدولي من أجل استرداد امواله المهربة، كذلك استرداد المطلوبين للقضاء من المدانين والمتورطين بقضايا الفساد ولاسيما في قضية التأمينات الضريبية".

وتابع البيان ان مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة "عرضت من جانبها المساعدة من خلال برامج الامم المتحدة لتقديم التدريب والدعم اللوجستي، وأشارت الى جهود حكومة السيد السوداني وجديته في مكافحة الفساد وتأكيده على الحد من ممارساته".