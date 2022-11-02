سیاسة

عبد اللطيف رشيد يؤكد للسيسي أهمية تمتين العلاقات بين العراق ومصر

حضر اللقاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، بالإضافة للوفدين المرافقين للرئيسين العراقي والمصري
author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- التقى رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد اليوم الأربعاء بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات القمة العربية التي بدأت أعمالها أمس الثلاثاء في العاصمة الجزائرية، مؤكداً أهمية تمتين العلاقات بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان له اليوم الأربعاء " التقى رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد صباح اليوم الأربعاء 2 تشرين الثاني 2022 في العاصمة الجزائرية، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات القمة العربية بدورتها الحادية والثلاثين التي بدأت أعمالها أمس الثلاثاء".

وأضاف البيان "ناقش الرئيسان أهم المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحتين العربية والعالمية والسبل الكفيلة بمواجهة التحديات وبما يعزز التضامن والعمل العربي المشترك".

وأوضح البيان "ان رئيس الجمهورية أشار الى العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط العراق بمصر، وأهمية تمتينها وتوسيعها في المجالات كافة، تحقيقاً لآمال الشعبين الشقيقين".

وأشار البيان الى أنه "استعرض رئيس الجمهورية ما عاناه العراق خلال فترة الحرب ضد الإرهاب والجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الارهابية ضد الشعب العراقي ومنها جرائم الإبادة التي طالت الإيزيديين، موضحاً الإجراءات التي اتخذها العراق عقب تلك الفترة المظلمة لتجاوز أثارها".

وتابع البيان "ان رئيس الجمهورية عبّر عن تفاؤله بتشكيل الحكومة الجديدة التي سيكون أساس عملها هو تقديم الخدمات لأبناء الشعب العراقي".

وأضاف البيان "ان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من جانبه أشار إلى أن العراق بلد قوي ومهم وله دور محوري في المنطقة كونه يملك تاريخاً عظيماً وحضارة عريقة تؤهله إلى النهوض مرة أخرى، مشيداً بأصالة الشعب العراقي وعمق علاقات الأخوة التاريخية التي تربطه مع شقيقه المصري".

ولفت البيان الى أنه "حضر اللقاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، بالإضافة للوفدين المرافقين للرئيسين العراقي والمصري".

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