أوكرانيا تستأنف تصدير الحبوب عبر موانئها في البحر الأسود

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، استئناف حركة السفن الممحمّلة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية، بعد أيامٍ من التوقّف.

وعلّقت موسكو مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، ردّاً على هجماتٍ طالت سفنها في شبه جزيرة القرم، وُصِف بـ "الأكبر" منذ بدء الصراع في أوكرانيا.

وخلال كلمةٍ له أمام البرلمان، أكد أردوغان أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اتصل بنظيره التركي خلوصي أكار، لإبلاغه بأن "شحنات الحبوب ستستأنف وفق الخطة اعتباراً من ظهر اليوم الأربعاء".

واستأنفت كييف صادراتها من الحبوب عبر 3 موانئ في البحر الأسود، وفقاً لاتفاقٍ وُقِّع في اسطنبول برعايةٍ أممية في يوليو تموز 2022، بعد شهورٍ من التوقّف في أعقاب حربٍ شنتها موسكو منذ فبراير شباط الماضي.

وصُدِّر أكثر من 9.5 مليون طن من الذرة والقمح ومنتجات دوار الشمس والشعير وبذور اللفت وفول الصويا، منذ إبحار أول سفينة من مرفأ أوديسا جنوبي أوكرانيا في 22 أغسطس آب 2022.

وتقول وسائل إعلام روسية رسمية، إن 35 بالمئة من الحبوب التي صُدِّرت بموجب الاتفاق، ذهبت إلى دول أوروبية، بينما 3 و5 بالمئة فقط من الشحنات ذهبت إلى دولٍ بحاجة إليها.

وتؤكّد بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، أن صادرات البلاد من الحبوب لعام 2022 والتي بلغت 13.4 مليون طن، تراجعت بالمقارنة مع صادراتها في العام السابق والتي بلغت 19.7 مليون طن، بسبب سيطرة روسيا على أجزاءٍ من البلاد.