وفاة نائب عراقي داخل قاعة البرلمان

أربيل (كوردستان 24)- توفي النائب العراقي عن كتلة دولة القانون، محمود شاكر السلامي، اليوم الأربعاء، خلال وجوده داخل قاعة البرلمان.

ونعى رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، النائب عن كتلة دولة القانون، محمود شاكر السلامي، متمنياً الصبر والسلوان لذويه.

وقال الحلبوسي "بمزيد من الحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة النائب عن كتلة دولة القانون "محمود شاكر السلامي".

وأضاف "إننا إذ نتقدَّم لذويه ومحبيه بخالص العزاء والمواساة، نسأل المولى الكريم أن يمنَّ عليهم بالصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنَّاته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه".

من جانبه قال النائب محمد الصيهود، أن السلامي توفي داخل مبنى البرلمان، دون وجود معاناة من أي مرض.

وقال في تغريدة على تويتر "كنا في اجتماعٍ داخل البرلمان وحال مغادرتي، أبلغونا بوفاته".