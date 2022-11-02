وزارة الهجرة تعلّق عمليّة إعادة النازحين العراقيين من مخيم الهول

أربيل (كوردستان 24)- وجهت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق ، اليوم الأربعاء، بتعليق عمليات إعادة النازحين العراقيين من مخيم الهول السوري إلى مركز الجدعة، لحين تهيئة الظروف المناسبة.

وذكر بيان لوزارة الهجرة، أن "وزيرة الهجرة ايفان فائق وجهت خلال ترؤسها اجتماع اللجنة العليا لاغاثة ودعم النازحين، بتعليق عمليات إعادة النازحين العراقيين من مخيم الهول السوري إلى مركز الجدعة لحين وضع آلية جديدة وتهيئة جميع الظروف المناسبة لإعادتهم".

واوعزت فائق "بقيام وزارة الهجرة مسؤولية ادارة مخيمات جدعة 1 وجدعة 5 بكافة تفاصيلها وحصر عمل الاجهزة الامنية واجراءتها داخل المخيمات في الدعم والاسناد الامني فقط"، موجهة "المنظمات الدولية بالتعامل حصرا مع وزارة الهجرة فيما يخص دخولها إلى مخيمات النزوح وفق خطة تضعها الوزارة".

كما وجهت "بالإسراع في توزيع مادة النفط الأبيض إلى النازحين المتواجدين في المخيمات تزامنا مع حلول فصل الشتاء".