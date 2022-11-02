اقتصاد

مساع عراقية لاستقطاب الاستثمار الياباني والاستفادة من تجربة "محو آثار الحروب"

حث المسؤول الياباني الجانب العراقي على الاستفادة من تجربة بلاده في إعادة الإعمار
author_image Kurdistan24 اربیل
محمد شياع السوداني خلال لقائه المسؤول الياباني
محمد شياع السوداني خلال لقائه المسؤول الياباني
العراق اليابان العراق

أربيل (كوردستان 24)- دعت الحكومة العراقية اليوم الأربعاء اليابان إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة والغاز وتفعيل الاتفاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وجاءت هذه الدعوة على لسان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني خلال لقائه نائب وزير الخارجية في البرلمان الياباني تاكاغي كي، وفق بيان حكومي.

وذكر البيان أن الجانين أكدا على "أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك، في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية وفي مجالي الطاقة والاستثمار".

ودعا السوداني الشركات اليابانية إلى "المشاركة الواسعة" في الاستثمار عبر مشاريع الطاقة المتجددة واستثمار الغاز، وأيضا إعادة تفعيل الاتفاقات الفنية واللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

من جانبه، قال تاكاغي كي إن بلاده تتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، وقال "مرت اليابان بظروف شبيهة بما مر به العراق".

وحث المسؤول الياباني الجانب العراقي على الاستفادة من تجربة بلاده في إعادة الإعمار و"محو آثار الحروب"، حسبما نقله البيان.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مسرور بارزاني لعدد من السفراء: لن نسمح بالإرهاب والترهيب في كوردستان
  1 ساعة
کوردستان

السوداني والمندلاوي يبحثان تعزيز التكامل بين الحكومة والبرلمان
  2 ساعات
الشرق الاوسط

نتنياهو يستعد للعودة إلى السلطة عبر الانتخابات الإسرائيلية
  19 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف