مساع عراقية لاستقطاب الاستثمار الياباني والاستفادة من تجربة "محو آثار الحروب"

أربيل (كوردستان 24)- دعت الحكومة العراقية اليوم الأربعاء اليابان إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة والغاز وتفعيل الاتفاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وجاءت هذه الدعوة على لسان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني خلال لقائه نائب وزير الخارجية في البرلمان الياباني تاكاغي كي، وفق بيان حكومي.

وذكر البيان أن الجانين أكدا على "أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك، في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية وفي مجالي الطاقة والاستثمار".

ودعا السوداني الشركات اليابانية إلى "المشاركة الواسعة" في الاستثمار عبر مشاريع الطاقة المتجددة واستثمار الغاز، وأيضا إعادة تفعيل الاتفاقات الفنية واللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

من جانبه، قال تاكاغي كي إن بلاده تتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، وقال "مرت اليابان بظروف شبيهة بما مر به العراق".

وحث المسؤول الياباني الجانب العراقي على الاستفادة من تجربة بلاده في إعادة الإعمار و"محو آثار الحروب"، حسبما نقله البيان.