جميع أفرادها ضباط برتب رفيعة.. السوداني يعلن تفكيك "أكبر شبكة" لتهريب النفط

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مساء اليوم الأربعاء تفكيك "أكبر شبكة" لتهريب النفط في البصرة.

يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الداخلية توقيف تسعة ضباط بينهم يحملون رتباً رفيعة بتهمة المشاركة في عمليات تهريب النفط بالصهاريج.

وقال السوداني على حسابه في تويتر "بعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة".

وأشار إلى أن عملية الاعتقال جاءت بعد "تعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين".

ومن بين الضباط، مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم محمد جعفر حسن، ومدير شرطة نفط الشمال العميد محمد طاهر محمد علي، ومدير شرطة نفط الوسط العميد صباح سهيل عبد الله.

وتضمنت لائحة الموقوفين، مدير قسم الإدارة في مديرية شرطة الطاقة العميد نبيل كاظم خلف مهوس، ومدير سيطرات الشمال العميد رائد حازم عباس صالح.

كذلك شملت القائمة، مدير قسم العلاقات والإعلام ومكتب المدير العام في مديرية الطاقة العقيد أحمد فاخر راضي صابر، وآمر فوج مصفى الدورة العقيد خالد طلاع عذاب.

كذلك اعتقلت قوات الأمن مدير قسم سيطرات شرطة نفط الوسط المقدم علي صاحب محمد، والمنسوب في قسم العلاقات والإعلام الرائد علي جاس علي مجدي.

وسبق أن قالت وزارة الداخلية إنها جادة في تنفيذ أي مذكرة قبض، وأشارت إلى عدم وجود أي "خطوط حمراء" بالقبض على المتهمين.

وقالت مصادر مطلعة إن عملية اعتقال "خلية الضباط" جرت يوم أمس، وأشارت إلى أن الشبكة ثقبت أحد أنابيب الخام المصدر في الزبير منذ مدة.

وبحسب المصادر فإن السرقات كانت تنفذ يومياً وبما لا يقل عن عشرة ملايين لتر من النفط الخام، عبر عشرات الصهاريج وعلى مدى أربع سنوات.