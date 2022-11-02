سیاسة

محافظ نينوى يحدد شرطين لتنفيذ اتفاق سنجار وعودة سكانها

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نجم الجبوري
نجم الجبوري
کوردستان محافظ نينوى سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أكد محافظ نينوى نجم الجبوري اليوم الأربعاء أن انتخاب إدارة جديدة لقضاء سنجار وتأسيس لواءي شرطة من السكان المحليين كفيل بعودة سكانها.

وجاء حديث نجم الجبوري خلال مشاركته في حلقة نقاشية في ملتقى الشرق الأوسط في أربيل رداً على سؤال لكوردستان 24 حول أسباب تأخر تنفيذ اتفاق سنجار بين أربيل وبغداد.

وقال نجم الجبوري، إن "أهم ما ورد في اتفاقية سنجار هو علاج مشكلتين رئيسيتين وهما انتخاب إدارة جديدة وتأسيس لواءي شرطة من السكان المحليين".

وأضاف أن "ذلك يتحقق بإخراج كافة المظاهر العسكرية من المدينة".

وأكد محافظ نينوى أنه "توجد جماعة داخل سنجار وهناك دولة جارة ترفض وجودها"، مشيراً إلى أن ذلك "يؤدي إلى قصف المدينة بين الحين والآخر من قبل تلك الدولة".

وأشار إلى أن "الجرائم الجنائية معدومة داخل حدود قضاء سنجار"، مؤكداً أن مشكلتها الرئيسية تتمثل فقط بالقصف الجوي بسبب وجود تلك الجماعة.

ولفت إلى أنه "إذا استطاعت الحكومة الاتحادية معالجة هذا الأمر وأعادت إلى القضاء الحكومة المحلية ولواء الشرطة، فإن جميع سكانها الإيزيديين سيعودون إلى بيتوهم".

وفي وقت سابق أكد محافظ نينوى نجم الجبوري في مقابلة مع كوردستان 24، أن الاتفاق الموقع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان يتضمن انتخاب إدارة جديدة لقضاء سنجار والنواحي التابعة لها.

وأوضح أن الاتفاق كان ينص على تأسيس لواء شرطة من السكان المحليين الإيزيديين في سنجار، مؤكداً تعذر تنفيذه لأسباب سياسية وأخرى متعلقة بالدعم المالي.

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