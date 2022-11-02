واشنطن: كوردستان تؤدي دوراً محورياً في نجاح حكومة السوداني أو فشلها

أربيل (كوردستان 24)- قالت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوفسكي اليوم الأربعاء إن إقليم كوردستان يمكن أن يؤدي دوراً محورياً في نجاح حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أو فشلها، كما رحبت بتعهدات المسؤولين الجدد إزاء محاربة الفساد.

وجاءت تصريحات رومانوفسكي في حلقة نقاشية خلال أعمال ملتقى الشرق الأوسط الذي عقد بأربيل، وتناولت فيها جملة من القضايا.

وقالت رومانوفسكي إن إقليم كوردستان والعراق "شريكان استراتيجيان" للولايات المتحدة، وأشارت إلى أن بلادها ملتزمة بدعم العراق.

وأشارت إلى أن إقليم كردستان يؤدي "دوراً حيوياً في نجاح وفشل" الحكومة العراقية.

ورحبت رومانوفسكي بالتعهدات التي قطعها الرئيس العراقي ورئيس الوزراء فيما يخص مكافحة الفساد ومواجهة التحديات الأخرى التي تواجه البلاد.

وأوضحت أن واشنطن رحبت ببيان رئيس الوزراء العراقي الجديد بشأن معالجة الفساد، غير أن "هذه الكلمات" تحتاج إلى أن تترجم إلى أفعال.