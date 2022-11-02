سیاسة

واشنطن: كوردستان تؤدي دوراً محورياً في نجاح حكومة السوداني أو فشلها

رحبت رومانوفسكي بالتعهدات التي قطعها الرئيس العراقي ورئيس الوزراء فيما يخص مكافحة الفساد ومواجهة التحديات الأخرى التي تواجه البلاد
author_image Kurdistan24 اربیل
السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوفسكي
السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوفسكي
کوردستان العراق كوردستان واشنطن

أربيل (كوردستان 24)- قالت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوفسكي اليوم الأربعاء إن إقليم كوردستان يمكن أن يؤدي دوراً محورياً في نجاح حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أو فشلها، كما رحبت بتعهدات المسؤولين الجدد إزاء محاربة الفساد.

وجاءت تصريحات رومانوفسكي في حلقة نقاشية خلال أعمال ملتقى الشرق الأوسط الذي عقد بأربيل، وتناولت فيها جملة من القضايا.

وقالت رومانوفسكي إن إقليم كوردستان والعراق "شريكان استراتيجيان" للولايات المتحدة، وأشارت إلى أن بلادها ملتزمة بدعم العراق.

وأشارت إلى أن إقليم كردستان يؤدي "دوراً حيوياً في نجاح وفشل" الحكومة العراقية.

ورحبت رومانوفسكي بالتعهدات التي قطعها الرئيس العراقي ورئيس الوزراء فيما يخص مكافحة الفساد ومواجهة التحديات الأخرى التي تواجه البلاد.

وأوضحت أن واشنطن رحبت ببيان رئيس الوزراء العراقي الجديد بشأن معالجة الفساد، غير أن "هذه الكلمات" تحتاج إلى أن تترجم إلى أفعال.

 

موضوعات ذات صلة
العراق

بالفيديو | تفاصيل الإطاحة بـ"خلية الضباط" المختصة بتهريب نفط البصرة
  11 دقائق
کوردستان

محافظ نينوى يحدد شرطين لتنفيذ اتفاق سنجار وعودة سكانها
  1 ساعة
کوردستان

جميع أفرادها ضباط برتب رفيعة.. السوداني يعلن تفكيك "أكبر شبكة" لتهريب النفط
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف