المحكمة الاتحادية تشيد بالتزام حكومة السوداني بقراراتها

أربيل (كوردستان 24)- أشادت المحكمة الاتحادية العراقية اليوم الأربعاء بالتزام حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بقراراتها.

وجاء ذلك بعدما قررت حكومة السوداني إلغاء أوامر ديوانية عديدة صدرت في عهد حكومة تصريف الأعمال السابقة، واعتبرتها المحكمة الاتحادية غير دستورية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، أن السوداني استقبل اليوم رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود.

وأضاف البيان أن عبود أشاد بالتزام حكومة السوداني "بالأطر القانونية وقرارات المحكمة الاتحادية العليا".

وأشار إلى "أهمية دعم النظام الديمقراطي وسمو الدستور ومرجعيته الحاكمة للعمل السياسي"، مؤكداً أنه "الضامن الأساس لإنفاذ إرادة الشعب العراقي".

وأكد رئيس الحكومة العراقية أهمية "إمضاء كلمة القانون تحت مختلف الظروف"، لافتاً إلى أن "استقلال القضاء هو ركن أساس لإنجاز أي إصلاح".