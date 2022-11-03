مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي بشأن تطوير أسلحة بيولوجية

أربيل (كوردستان 24)- رفض مجلس الأمن الدولي الأربعاء مشروع قرار صاغته روسيا يدعو إلى إجراء تحقيق في اتهاماتها بتورط واشنطن، بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

وصوتت روسيا والصين لصالح المشروع بينما صوتت ضده فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، وامتنع الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس عن التصويت.

ونص مشروع القرار على "إنشاء لجنة مؤلفة من جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي للتحقيق في الادعاءات ضد الولايات المتحدة وأوكرانيا" فيما يتعلق بالتزاماتهما بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية.

وبعد طرحه على التصويت الأربعاء نال مشروع القرار دعم روسيا والصين بينما صوتت ضده فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، وامتنع الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس عن التصويت.

وكانت روسيا قد طلبت الأسبوع الماضي رسميا أن تجري الأمم المتحدة تحقيقا في هذه الاتهامات التي رددتها موسكو بانتظام منذ بدء غزوها لأوكرانيا.

من جهته أعرب نائب السفير الروسي دميتري بوليانسكي عقب التصويت عن أسفه للنتيجة، قائلا إن "الدول الغربية أظهرت بكل الطرق أن القانون لا يُطبق عليها".

وأضاف "هذه عقلية استعمارية معهودة اعتدنا عليها ولم نفاجأ بها"، متعهدا بإثارة هذه القضية في مؤتمر مراجعة اتفاقية الأسلحة البيولوجية الذي سيعقد من 28 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 16 كانون الأول/ديسمبر في جنيف.

بدورها قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن "الولايات المتحدة صوتت ضد هذا القرار لأنه يستند إلى معلومات مضللة وخداع وسوء نية وافتقار تام إلى احترام مجلس الأمن".

وأضافت أن هذا القرار "علامة فارقة لخداع روسيا وأكاذيبها" "لا أحد يصدقه إلا الصين".