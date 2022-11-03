الرئيس بارزاني: آمل أن تخدم نتائج وتوصيات المؤتمر الرابع عشر المصالح العليا لشعبنا

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني رسالة تهنئة اليوم الخميس لأعضاء وكوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني وأهالي كوردستان بمناسبة انطلاق أعمال امؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال الرئيس مسعود بارزاني في بيان له اليوم الخميس 3 تشرين الثاني 2022 نشره على صفحته الرسمية على تويتر "تنطلق اليوم أعمال المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في دهوك".

وأضاف البيان "بهذه المناسبة ، أهنئ جميع أعضاء وكوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني وأهالي كردستان، وآمل أن تخدم نتائج وتوصيات المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني المصالح العليا لشعبنا".