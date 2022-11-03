انقرة تؤكد استعدادها للتفاهم مع العراق بشأن حصص المياه

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الأربعاء، على ضرورة الوصول الى تفاهمات بشأن حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات، فيما أشار مبعوث الرئيس التركي لشؤون المياه فيسيل أوروغلو الى استعداد بلاده للتوصل إلى تفاهمات تضمن حصة مياه عادلة للعراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله تلقى اليوم، اتصالا هاتفيا من مبعوث الرئيس التركي لشؤون المياه فيسيل أوروغلو، والذي قدم له التهنئة بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب العراقي باختياره وزيرا للموارد المائية، وتمنى له النجاح في عمله الجديد".

وقدم ذياب بحسب البيان شرحا تفصيليا حول الصعوبات التي يواجهها الواقع الأروائي والزراعي في العراق نتيجة للجفاف الحاد والشديد الذي تشهده البلاد لثلاثة مواسم متتالية، مؤكدا على "ضرورة استمرار التعاون وعقد اللقاءات والمباحثات وتبادل الزيارات بين البلدين للوصول الى تفاهمات بشأن حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات".

من جانبه، أبدى مبعوث الرئيس التركي "استعداد بلاده للتعاون مع العراق وتبادل الزيارات الرسمية للوصول الى تفاهمات تضمن حصة عادلة ومنصفة للعراق من مياه نهري دجلة والفرات.