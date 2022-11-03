سیاسة

انتشال جثث 20 مهاجرا قبالة جزيرة يونانية

author_image سوار أحمد
العالم اليونان جثث مهاجرين

أربيل (كوردستان 24)- أفاد خفر السواحل اليوناني بأنّ رجال إنقاذ انتشلوا يوم الأربعاء، 20 جثة لمهاجرين غرقوا في البحر بعد انقلاب قارب صغير كان يقلّهم في أثناء محاولتهم العبور من تركيا الى اليونان، فيما تُسجَّل خشية من العثور على عشرات المفقودين جثثا هامدة.

وقال خفر السواحل أنّ القارب غرق يوم الثلاثاء، وسط أمواج هائجة ورياح عاتية، وأنّ عملية البحث والإنقاذ ما زالت جارية قبالة جزيرة إيفيا اليونانية حتى اليوم.

وأبلغ الناجون السلطات أنّ ما يصل إلى 68 شخصاً كانوا على متن القارب، فيما أُنقِذ 12 شخصاً من ركّاب القارب.

وهذه الحادثة الثانية من نوعها في خلال هذا الأسبوع، بعد حادثة أخرى طالت قارب مهاجرين، حيث تم أُنقاذ أربعة منهم حينها بالقرب من جزيرة ساموس الواقعة في بحر إيجة شرقي اليونان بالقرب من تركيا بعد انقلاب قاربهم المطاطي.

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