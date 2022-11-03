الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يتفقان على تمديد المناورات الجوية المشتركة

أربيل (كوردستان24)- أعلن سلاح الجو الكوري الجنوبي اليوم الخميس أنه سيمدد المناورات الجوية المشتركة مع الولايات المتحدة الامريكية التي تعد الأكبر من نوعها على خلفية "ألاستفزازات الأخيرة" لكوريا الشمالية.

وقال سلاح الجو الكوري الجنوبي في بيان له اليوم الخميس بعد ساعات على إطلاق كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ "ان القوى الجوية المشتركة اتفقت على تمديد مناورات العاصفة اليقظة التي انطلقت في 31 تشرين الأول نظراً الى استفزازات كوريا الشمالية الأخيرة".

وفي أجزاء من شمال اليابان، صدرت أوامر للسكان بالاحتماء خلال عمليات إطلاق كوريا الشمالية صواريخ تضمنت صاروخين قصيرَي المدى، غير أن الجيش الكوري الجنوبي أعلن أن "عملية إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات يُفترض أنها انتهت الى الفشل".

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون "إن الولايات المتحدة تدين بشدة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية لاختبارها صاروخاً بالستياً عابراً للقارات"، مؤكدة ما أعلنته كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق في وقت مبكر الخميس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس "إن هذه العملية التي أعقبت إطلاق سيل من الصواريخ على اختلاف أنواعها في اليوم السابق تمثل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات".

وأضاف برايس أن عمليات الإطلاق تظهر تهديد كوريا الشمالية "لجيرانها والمنطقة والسلام والأمن الدوليين ونظام منع انتشار الأسلحة النووية العالمي".

وتابع "ان هذا الفعل يؤكد حاجة جميع الدول إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، والتي تهدف إلى منعها من الحصول على التقنيات والمواد اللازمة لإجراء هذه الاختبارات المزعزعة للاستقرار".