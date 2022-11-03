رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة تطوير الأداء الأمني وتفعيل العمل الاستخباراتي

أربيل (كوردستان24)- شدد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد على ضرورة ترسيخ الامن والاستقرار في البلاد والمحافظة على المكتسبات المتحققة من خلال تطوير الأداء الأمني وتفعيل العمل الاستخباراتي، لافتاً الى أهمية عودة جميع النازحين لمناطقهم وتوفير الخدمات الأساسية والأجواء المناسبة لهم.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان له اليوم الخميس "استقبل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس 3 تشرين الثاني2022، في قصر السلام ببغداد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع عدد من كبار مسؤولي المستشارية، قدموا التهاني لفخامته بمناسبة مباشرته في مهامه رئيسا للجمهورية".

وأضاف البيان "عبّر السيد الرئيس عن امتنانه وتقديره للتهاني الطيبة، مؤكداً ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد والمحافظة على المكتسبات الأمنية المتحققة من خلال تطوير الأداء الأمني وتفعيل العمل الاستخباراتي، وبذل الجهود الحثيثة لمطاردة بقايا فلول الإرهاب".

وأوضح البيان ان رئيس الجمهورية أشار الى "وجوب تكاتف الجهود بين الجميع لمساندة عمل الأجهزة الأمنية ودعمها لتأدية واجباتها الوطنية لإرساء الأمن والأمان في البلاد، لافتاً إلى أهمية عودة النازحين لمناطقهم و توفير الخدمات الأساسية والأجواء المناسبة لهم".

وأشار البيان الى أن مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي "استعرض الخطط والبرامج المستقبلية للارتقاء بعمل المستشارية والجهود التي تبذلها وبالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى لتعزيز الأمن وضمان سلامة العراقيين جميعا".