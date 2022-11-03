ریاضة

صلاح ومحرز يتصدران أبرز الغائبين العرب عن مونديال 2022

author_image سوار أحمد
العالم مونديال 2022 محمد صلاح

أربيل (كوردستان 24)- يتصدّر المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز قائمة أبرز النجوم العرب الغائبين عن مونديال قطر 2022 في كرة القدم، في أوّل نسخة تقام في منطقة عربية.

وفي وقت سابق أطاح نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، ركلة ترجيح عالية فوق مرمى السنغال، حيث سقط "الفراعنة" 1-3 بعد التعادل بنتيجتي الذهاب والإياب مع "أسود التيرانغا"، فيما كانت عدسات الكاميرات تُرّكز على وجه محمد صلاح، المشوَّش بأشعة الليزر الخضراء.

كان إبن قرية نجريج (122 كلم عن القاهرة)، يمنّي النفس الحضور كلاعب، لكنه قد يتواجد في قطر خلال المونديال، حسب ما كشف لقنوات بي إن سبورتس.

وسجّل صلاح مرّتين في مونديال روسيا، بعد مشاركته متحاملاً على إصابته الشهيرة بكتفه أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري الأبطال 2018.

وفي واحدة من أكثر المباريات دراماتيكية بتصفيات المونديال، وقبل لحظات من صافرة نهاية الوقت الممدّد، بدّد الكاميروني كارل توكو إيكامبي أحلام الجزائري رياض محرز(31 عاماً)، بالتوقيع على مشاركته المونديالية الثانية، بعد خوضه دقائق محدودة أمام بلجيكا في الدور الأول لمونديال 2014.

لفت محرز، المولود في فرنسا، اهتمام ليستر سيتي وقاده الى إحراز لقب الدوري في 2016، ثم توّج به مع مانشستر سيتي ثلاث مرات.

قاد محرز الجزائر لإحراز كأس أفريقيا 2019، كما حصد جائزتي أفضل لاعب في القارة 2016 ولاعب العام في إنكلترا في العام ذاته.

وسيغيب عن المونديال عدد آخر من اللاعبين العرب.

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