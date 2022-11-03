الديمقراطي الكوردستاني يجدد الثقة للرئيس بارزاني وينتخب نيجيرفان ومسرور نائبين له

أربيل (كوردستان 24)- جدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني الثقة للرئيس مسعود بارزاني، كما انتخب نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني نائبين له.

وجاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من إنطلاق أعمال المؤتمر الـ14 للحزب، و المنعقد في مدينة دهوك، والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأنطلق أعمال المؤتمر صباح اليوم بحضور الرئيس مسعود البارزاني، ونائب رئيس الحزب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والنائب الثاني رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، و800 مندوب للمؤتمر من قياديين وأعضاء من الحزب.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد أجرى في أغسطس الماضي انتخابات لاعضائه الذين سيشاركون في المؤتمر الـ14 للحزب، وشارك في الانتخابات 600 ألف كان لهم حق التصويت على المشاركين في المؤتمر.

ويحمل المؤتمر شعار ( التجديد _ العدالة _ التعايش) الذي رفعه الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مؤتمره الحالي بدهوك بهدف مواجهة التحديات الحالية التي تتعرض لها المنطقة بشكل عام.