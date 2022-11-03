الصليب الأحمر: 44 بالمئة من أسر المفقودين في العراق تعاني من صعوبات نفسية واجتماعية

أربيل (كوردستان 24)- قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس، ان 44 بالمئة من أسر المفقودين تعاني صعوبات نفسية واجتماعية، فيما أحصت في الوقت نفسه، عدد المستفيدين من أنشطتها بالعراق خلال عام.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث الرسمي باسم الصليب الأحمر، هبة عدنان قوله، إن "44 بالمئة من أسر المفقودين (معظمها من النساء والأطفال) تعاني من صعوبات نفسية واجتماعية بسبب العزلة الاجتماعية والمشاكل داخل الأسرة،" مبينة أن "اللجنة الدولية قدمت أنشطة عدة لتحسين الصحة النفسية للأفراد والمجتمعات في العراق".

وأضافت عدنان، أن "الأنشطة الدولية ساهمت في مساعدة أسر المفقودين على تحسين رفاههم النفسي والاجتماعي"، لافتة إلى أنه "في العام 2022، استفاد 1710 أشخاص من أنشطة اللجنة الدولية للصحة والدعم النفسي والاجتماعي".

وأشارت إلى أن "نقص الموارد البشرية والمالية في مجال الصحة النفسية أدى إلى زيادة العبء على تلك المجتمعات"، موضحة أن "العراق يفتقر إلى المدربين المتخصصين في مجال الصحة النفسية على مستوى المجتمع والرعاية الصحية الأولية".

ولفتت، إلى "وجود طبيب نفسي واحد لكل 250 ألف شخص، وهذا أقل من المتوسط وغير كافٍ للاستجابة لجميع الاحتياجات، إذ بلغت فجوة علاج الاضطرابات النفسية في عموم سكان العراق".

وتابعت، أن "اللجنة الدولية تهدف إلى تقليص تلك الفجوة من خلال بناء القدرات المحلية، وتمكين العاملين الصحيين، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة في المجتمع من تقديم الدعم الطبي والدعم النفسي "، موضحة أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر تلعب دوراً مُهِمّاً في زيادة الوعي للسلطات المعنية التي تكون على اتصال منتظم مع عائلات المفقودين، لتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتعددة للعائلات بما في ذلك الاستجابة النفسية والاجتماعية".