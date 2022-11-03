علوم وتكنولوجيا

باستخدام الذكاء الاصطناعي غوغل ستقدم خدماتها بأكثر من ألف لغة

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة غوغل يوم الأربعاء، أنها تريد تطوير نموذج عملها باستعمال الذكاء الاصطناعي لتقديم خدماتها بأكثر من ألف لغة مستعملة ومنتشرة في العالم.

 ويهدف محرك البحث العملاق إلى زيادة عدد اللغات بشكل كبير واستخراج البيانات بلغات جديدة ليس فقط من النصوص المتاحة على الإنترنت، ولكن أيضا من مقاطع الفيديو والصور والصوت. وفي السياق نفسه، أعلنت شركة ميتا المالكة لفيس بوك في وقت سابق من هذا العام عن خطة مماثلة مصممة لإنشاء أنظمة ترجمة لتغطية مئات من اللغات.

وقال الباحث في الشركة يوهان شالكويك "تخيل مستخدما جديدا للإنترنت في أفريقيا يتحدث الولوف... يستخدم هاتفه ليسأل أين أقرب صيدلية". وأضاف شالكويك في تصريح للصحافيين إن مثل هذه المواقف "نأخذها على أنها مسلّمة، لكنها بعيدة كل البعد عن أن تكون في متناول الجميع في العالم".

هناك أكثر من 7000 لغة على مستوى العالم، لكن غوغل تقدم خدمة الترجمة لما يزيد قليلا عن 130 لغة، وفق شالكويك.

يهدف محرك البحث العملاق إلى زيادة عدد اللغات بشكل كبير واستخراج البيانات بلغات جديدة ليس فقط من النصوص المتاحة على الإنترنت، ولكن أيضا من مقاطع الفيديو والصور والصوت. تتطلع المجموعة أيضا إلى جمع مقاطع صوتية للغات التي قد لا يتوفر لها الكثير من المواد المكتوبة.

مع إحراز تقدم في المشروع الذي يقدر أن يستغرق عدة سنوات، تعتزم غوغل استخدام ما أحرزته من تقدم في منتجاتها بما في ذلك يوتيوب وغوغل ترانسليت.

من جهتها، أعلنت شركة ميتا المالكة لفيس بوك في وقت سابق من هذا العام عن خطة مماثلة تسمى "نو لانغوج ليفت بيهايند" مصممة لإنشاء أنظمة ترجمة لتغطية مئات من اللغات.

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