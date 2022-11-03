وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان يتوجه إلى بغداد لمناقشة عددٍ من الملفات

أربيل (كوردستان 24)- أكد مصدر خاص لكوردستان 24 أن وفداً رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان سيتوجه إلى بغداد الثلاثاء المقبل لمناقشة عددٍ من الملفات.

وأضاف المصدر أن "الوفد سيلتقي مع المسؤولين في بغداد وسيناقش معهم ملف النفط والغاز وكذلك حصة كوردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2023".

ومنح البرلمان العراقي في الـ 27 تشرين الأول أكتوبر المنصرم، الثقة لحكومة السوداني المؤلّفة من 21 وزيراً، بعد تأجيل التصويت على وزارتي البيئة والإسكان.

وتوعّد السوداني إبّان حصول كابينته الوزارية على ثقة مجلس النواب، بمحاربة الفساد وحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، إضافةً إلى تمتين العلاقات مع دول الجوار.