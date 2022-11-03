بلينكن يهنّئ السوداني ويرحّب بتعهّده بمحاربة الفساد في العراق

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، اليوم الخميس، رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيله الحكومة الجديدة، مُرحّباً بتعهده بمحاربة الفساد في البلاد.

وصادق البرلمان العراقي في الـ 27 اكتوبر تشرين الأول الفائت، على الكابينة الوزارية التي قدّمها محمد شياع السوداني، المؤلّفة من 21 وزيراً، وتأجيل التصويت على وزارتي البيئة والإسكان.

وخلال مكالمةٍ هاتفية بينهما، نقل بلينكن حرص الولايات المتحدة على العمل مع حكومة العراق وشعبه، لتعزيز احترام حقوق الإنسان وزيادة الفرص الاقتصادية وتعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة ومعالجة أزمة المناخ.

وكلّف الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، عشية انتخابه رئيساً للبلاد، في الـ 13 اكتوبر تشرين الأول الماضي، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة المقبلة خلال 30 يوماً.

وجدّد وزير الخارجية الأمريكي، التزام بلاده بدعم العراق لتحقيق الهزيمة الدائمة بتنظيم "داعش"، مُرحّباً في الوقت ذاته بدعوة السوداني للإصلاحات، وتعهّده بمحاربة الفساد المستشري،

في غضون ذلك، أعرب الجانبان خلال محادثتهما الهاتفية، عن التزامهما المتبادل باتفاقية الإطار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد، والمصالح المشتركة في الحفاظ على أمن العراق واستقراره وسيادته.