7 سفنٍ تغادر ميناء أوديسا الأوكراني عقب استئناف اتفاق الحبوب

أربيل (كوردستان 24)- غادرت 7 سفنٍ من ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، الخميس، عقب إعلان روسيا استئنافها العمل باتفاق تصدير الحبوب.

وأعلنت موسكو في الـ 27 اكتوبر تشرين الأول الماضي، تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب، ردّاً على هجماتٍ طالت سفنها في شبه جزيرة القرم، وُصِف بـ "الأكبر" منذ بدء الصراع في أوكرانيا.

وقال الكرملين في بيانٍ اليوم الخميس، إن استئناف روسيا العمل باتفاق الحبوب "لا يعني أنه مُدِّد تلقائياً، ويجب تقييم النتائج قبل اتخاذ القرار".

واستأنفت أوكرانيا صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود، وفقاً لاتفاقٍ وُقِّع في اسطنبول برعايةٍ أممية في يوليو تموز 2022، بعد أن توقّفت منذ بدء الحرب فبراير شباط الماضي.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده تشعر بالارتياح حيال توقيع القيادة الأوكرانية على ضماناتٍ لعدم تكرار استهداف "المسارات الإنسانية لأغراض عسكرية".

في غضون ذلك، أكّد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن الأوكرانيين قدموا ضمانات شفهية ومكتوبة لاستمرار اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا.

وصُدِّر أكثر من 9.5 مليون طن من الذرة والقمح ومنتجات دوار الشمس والشعير وبذور اللفت وفول الصويا، منذ إبحار أول سفينة من مرفأ أوديسا جنوبي أوكرانيا في 22 أغسطس آب 2022.

وتقول وسائل إعلام روسية رسمية، إن 35 بالمئة من الحبوب التي صُدِّرت بموجب الاتفاق، ذهبت إلى دول أوروبية، بينما 3 و5 بالمئة فقط من الشحنات ذهبت إلى دولٍ بحاجة إليها.

وتؤكّد بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، أن صادرات البلاد من الحبوب لعام 2022 والتي بلغت 13.4 مليون طن، تراجعت بالمقارنة مع صادراتها في العام السابق والتي بلغت 19.7 مليون طن، بسبب سيطرة روسيا على أجزاءٍ من البلاد.