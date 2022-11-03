نيجيرفان بارزاني يدعو حكومة السوداني لحل عدة قضايا في العراق

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الخميس الحكومة العراقية الجديدة إلى تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل لمناطق جنوب ووسط العراق وبناء المناطق السنية التي تدمرت وتنفيذ المادة 140 من الدستور.

وقال نيجيرفان بارزاني في كلمةٍ له خلال المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني في دهوك "أتمنى للرئيس بارزاني ولكم جميعاً ولمؤتمر حزبنا التوفيق والنجاح"، مؤكداً أن "نجاح المؤتمر انتصار لكل شعب كوردستان".

ودعا رئيس إقليم كوردستان حكومة محمد شياع السوداني إلى "تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل لمناطق جنوب ووسط العراق وكذلك بناء المناطق السنية التي تدمرت وتنفيذ المادة 140 من الدستور وتطبيع الأوضاع فيها".

وطالب من السوداني كذلك "بعدم السماح بالتعدي على الحقوق المشروعة لشعب كوردستان"، مؤكداً أن "أوضاع العراق ستتحسن من خلال حفظ حقوق كل المكونات".

وأكد أنه "يتوجب على كل القوى السياسية في العراق أن تبدأ بفتح صفحة جديدة مع التيار الصدري"، مؤكداً أن "الصدر قوة جماهيرية كبيرة في العراق".

وأشار إلى أن "تطبيق الفيدرالية في العراق سيحفظ وحدة واستقرار وسيادة البلاد"، مضيفاً أن "تطبيقها من مصلحة الجميع".

وأوضح أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ تأسيسه وإلى اليوم يشكل قوة سياسية وديمقراطية رئيسية في العراق"، مؤكداً أن "استمرار قوة الحزب من مصلحة كل العراق".

ولفت إلى أننا "بعد الانتهاء من أعمال المؤتمر سنشارك بقوة مع باقي القوى السياسية العراقية ضمن الحكومة الجديدة للعمل من أجل مصلحة كل العراقيين دون أن نفرق بين مكوناته".

وشدد على أن "نضال الخالد ملا مصطفى بارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد ثورة 14 تموز عام 1958 كان عاملاً رئيسياً لاعتراف دولة العراق بشراكة الكورد والعرب في البلاد".

وتابع "أن اتفاقية 11 آذار عام 1970 كذلك أصبحت أهم وثيقة اعترفت بموجبها دولة العراق بشكل رسمي بالحقوق المشروعة لشعب كوردستان".

وفي جانبٍ آخر من كلمته أكد رئيس إقليم كوردستان أن "القضية الكوردية مسألة مهمة في الشرق الأوسط"، مؤكداً أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيبذل كل جهوده لحلها".

ولفت إلى أن "الشعب الكوردي يستطيع أن يستفيد من التطور والتقدم الحاصل في العالم لمعالجة قضيته بالطرق السلمية وبعيداً عن العنف".

وفي نهاية كلمته طالب رئيس الإقليم من رئيس الحكومة مسرور بارزاني إلى أن يتولى بجانبه منصب نائب رئيس الحزب، لتقديم يد العون للرئيس بارزاني في إدارة الحزب".

وأكد أن "مسرور بارزاني تربى على يد الرئيس مسعود وأنه شخص مقتدر ويتمتع بكفاءة عالية"، مشيراً إلى أن "المكتب السياسي للحزب شاهد على قدراته والخدمات التي قدمها لكوردستان".