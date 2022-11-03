طائرة مسيرة تستهدف عجلة تابعة لحزب العمال الكوردستاني في سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان، مقتل عنصر تابع لحزب العمال الكوردستاني في القصف التركي الذي استهدف سنجار مساء اليوم.

وقالت المديرية على صفحتها في فيسبوك، إن طائرة تركية مسيّرة قصفت سيارة تتبع لعناصر من حزب العمال الكوردستاني، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأضافت أن الهجوم وقع عند الساعة 18:25 بالتوقيت المحلي في حي النصر الذي يتبع سنجار.

وسبق أن أعلنت تركيا مسؤوليتها عن سلسلة هجمات، نفذت في الغالب عبر طائرات مسيّرة، وطالت مواقع ومركبات تابعة لحزب العمال وحلفائه في المنطقة.

وأبرمت أربيل وبغداد أواخر عام 2020، اتفاقاً يقضي بإعادة الاستقرار إلى سنجار. ومن بين جملة أهداف، يشتمل الاتفاق على إخراج المجاميع المسلحة غير القانونية من المدينة ولا سيما حزب العمال والمجموعات التابعة له.

وتقول أربيل والأمم المتحدة إن بغداد تقاعست عن تنفيذ الاتفاق الذي يهدف أساساً إلى عودة النازحين إلى ديارهم، وهو ما لم يتحقق لغاية الآن.