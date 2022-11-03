سیاسة

الإطار التنسيقي يؤكّد تأييده لحكومة السوداني في مكافحة الفساد

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محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
کوردستان العراق محمد شياع السوداني

أربيل (كوردستان 24)- أكّد الإطار التنسيقي الذي يضم 5 أحزاب وكتل سياسية شيعية، على تأييده الكامل لحكومة السوداني في مكافحة الفساد وتقديم الإصلاحات.

وسعى الإطار التنسيقي منذ تشكيله في مارس آذار 2021، إلى تنسيق مواقف القوى الشيعية الرئيسية الخمس في مجلس النواب، وهي سائرون والنصر ودولة القانون والحكمة والفتح، خدمةً لمصالح المكوّن الشيعي.

وأشاد الإطار خلال اجتماعٍ حضره رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتوجّه الحكومة إلى الجانب الخدمي الذي يعدُّ بمثابة "البداية الصحيحة في تطبيق المنهاج الوزاري لحكومة الخدمة الوطنية".

وفي بيانٍ تابعته كوردستان 24، شدّد الإطار التنسيقي على ضرورة "تلاحم جهود جميع القوى العراقية" للنهوض بالواقع الخدمي ورفع الحيف عن الشعب العراقي وتغيير وضعه المعيشي، خاصةً الطبقات المحرومة.

وكان الإطار التنسيقي قد تمسّك بمحمد شياع السوداني، مرشحاً له لتولي مهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية.

وتعقّد المشهد حينها، بعد رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة، لقربه من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أبرز الخصوم السياسيين للصدر.

وفي أعقاب أحداث المنطقة الخضراء (اعتصام الصدريين وانسحابهم بأمرٍ من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر)، وافق البرلمان العراقي بالأغلبية المطلقة على عبد اللطيف رشيد رئيساً للبلاد.

بدوره، كلّف رشيد عشية تنصيبه رئيساً للعراق، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة التي صادق عليها مجلس النواب في الـ 27 من اكتوبر تشرين الأول الماضي.

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