مسرور بارزاني يتلقى تهنئة من مصطفى الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي اليوم الخميس نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني بمناسبة انتخابه نائباً لرئيس الحزب.

وذكر بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، "تلقى مسرور بارزاني مساء اليوم اتصالا هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي".

وأضاف البيان أن الكاظمي "قدم تهانيه وتبريكاته بمناسبة انطلاق المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني، واختيار مسرور بارزاني نائباً لرئيس الحزب".

وأكد أن الكاظمي "تمنى كذلك التوفيق والنجاح للمؤتمر وللحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وتابع البيان أن مسرور بارزاني أعرب عن "امتنانه وتقديره لرئيس الوزراء العراقي السابق على اتصاله وصدق مشاعره".

وانطلقت أعمال مؤتمر الحزب الديمقراطي الكوردستاني صباح اليوم الخميس بحضور الرئيس مسعود بارزاني، ونائبي رئيس الحزب مسرور بارزاني ونيجيرفان بارزاني، و800 مندوب للمؤتمر من قياديين وأعضاء من الحزب.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد أجرى في أغسطس الماضي انتخابات لاعضائه الذين سيشاركون في المؤتمر الـ14 للحزب، وشارك في الانتخابات 600 ألف كان لهم حق التصويت على المشاركين في المؤتمر.

ويحمل المؤتمر شعار ( التجديد _ العدالة _ التعايش) الذي رفعه الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مؤتمره الحالي بدهوك بهدف مواجهة التحديات الحالية التي تتعرض لها المنطقة بشكل عام.