مسرور بارزاني يتلقى برقية تهنئة من عادل عبد المهدي

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي اليوم الخميس نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني بمناسبة انتخابه نائباً لرئيس الحزب.

وذكر بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، "تلقى مسرور بارزاني مساء اليوم برقية تهنئة من رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي ".

وأضاف البيان أن عبد المهدي "قدم في برقيته خالص التهاني والتبريكات بمناسبة انطلاق المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني، واختيار مسرور بارزاني نائباً لرئيس الحزب".

وأكد أن عبد المهدي "عبّر كذلك عن تمنياته للمؤتمر وللحزب الديمقراطي الكوردستاني التوفيق والنجاح".

وتابع البيان أن مسرور بارزاني أعرب عن "شكره لرئيس الوزراء العراقي الأسبق على تهنئته وصدق مشاعره".

وانطلقت أعمال مؤتمر الحزب الديمقراطي الكوردستاني صباح اليوم الخميس بحضور الرئيس مسعود بارزاني، ونائبي رئيس الحزب مسرور بارزاني ونيجيرفان بارزاني، و800 مندوب للمؤتمر من قياديين وأعضاء من الحزب.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد أجرى في أغسطس الماضي انتخابات لاعضائه الذين سيشاركون في المؤتمر الـ14 للحزب، وشارك في الانتخابات 600 ألف كان لهم حق التصويت على المشاركين في المؤتمر.

ويحمل المؤتمر شعار ( التجديد _ العدالة _ التعايش) الذي رفعه الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مؤتمره الحالي بدهوك بهدف مواجهة التحديات الحالية التي تتعرض لها المنطقة بشكل عام.