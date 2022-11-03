انتقاداتٌ تطال ضابطين عراقيين ظهرا في مقطع فيديو مع "الماكيرا سارة"

أربيل (كوردستان 24)- تسبّب ظهور ضابطين عراقيين رفيعي المستوى في حفلٍ للجمال والأزياء في العراق، بموجة انتقاداتٍ وسخرية، خاصةً بعد أدائهما التحية العسكرية في مكانٍ اعتبره رواد مواقع التواصل "غير مناسب".

وتناقل ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحفلٍ قيل إنه مهرجان "عشتار" للجمال والأناقة أقيم في بغداد.

ويُظهِر الفيديو الضابطين وهما جالسين في الصف الأول، رفقة الماكيرا العراقية سارة حيدر، المعروفة باسم "الماكيرا سارة"، بحضور جمهورٍ واسع بحسب ما أظهره الفيديو الذي تابعته كوردستان 24.

ومع بدء الحفلة، يقف الضابطان ويؤديان التحية العسكرية، على أنغام النشيد الوطني العراقي، وهو ما اعتبره ناشطون إنها تحية في غير مكانها، متسائلين عن سبب وجودهما في مناسبةٍ لا علاقة لها بمهامهما العسكرية.

وتلقى الضابطان سيلاً من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بين من رأى أن وجودهما أمر طبيعي، وبين من اعتبر أنهما أساؤوا للقوات العسكرية، خاصة وأن الصور ومقاطع الفيديو ركزت على وجودهما في الصف الأول إلى جانب الماكيرا الشهيرة.

وردّاً على ذلك، وجه رئيس أركان الجيش العراقي الجهات المختصة في وزارة الدفاع بتشكيل مجلس تحقيقي، لمعرفة حيثيات الموضوع، مشدداً على اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة بعد إكمال التحقيق.