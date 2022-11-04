بدون سابق إنذار.. نجم برشلونة بيكيه يعلن اعتزاله

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، رحيله عن نادي برشلونة، بعد مسيرة طويلة امتدت لسنوات مع الفريق الكتالوني، وذلك بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار.

ونشر بيكيه مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع (تويتر) قال فيه "مباراتي الأخيرة ستكون مع ألميريا السبت المقبل في الليغا".

وأضاف نجم برشلونة "سأعود عاجلًا أم آجلا إلى النادي، قلت دائماً لن يكون هناك أي نادٍ بعد برشلونة".

وسيعتزل بيكي بعد مباراة برشلونة خارج أرضه في الأسبوع التالي قبل أن يتوقف دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لعدة أسابيع بسبب منافسات كأس العالم التي تنظم في قطر في الفترة بين 20 تشرين الثاني/ نوفمبر و18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

ونشأ جيرارد بيكيه في أكاديمية برشلونة الشهيرة "لا ماسيا" قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في الفئات السنية للنادي، وعاد إلى برشلونة صيف 2008 في إطار ثورة قام بها المدرب الجديد حينها بيب غوارديولا.

ولعب بيكيه أكثر من 600 مباراة مع برشلونة فاز خلالها بعدد من بطولات الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر ودوري أبطال أوروبا 3 مرات