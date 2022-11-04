تسبب بسقوط مئذنة مسجد.. زلزال متوسط القوة يضرب إزمير التركية

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤولون ان زلزالا متوسط القوة ضرب اليوم الجمعة، محافظة إزمير غرب تركيا، مما تسبب بسقوط مئذنة.

وأصيب شخصان أثناء محاولتهما الهروب من منزلهما في حالة من الذعر.

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، إن الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجة كان مركزه في منطقة "بوكا" بإزمير، وضرب في الساعة 3:29 صباحا بالتوقيت المحلي، وشعر السكان في المناطق المحيطة بعدة هزات ارتدادية.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في منشور على تويتر، إن شخصين على الأقل أصيبا بعد قفزهما من ارتفاع أثناء محاولتهما مغادرة منزلهما في حالة من الذعر.

وقال رئيس بلدية إزمير، تونك سوير من جهته، إنه لم ترد تقارير عن أضرار جسيمة بخلاف المئذنة المنهارة.

ووقع الزلزال بعد أيام من إحياء ذكرى ضحايا زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر أودى بحياة 117 شخصا في 30 أكتوبر 2020.