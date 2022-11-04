الأنواء: أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم الجمعة، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون بين صحو وغائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً يتحول الى غائم ممطر وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، بينما ستنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، وترتفع درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما ممطراً ويتحول الى صحو، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".