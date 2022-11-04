تصاعد التوتر بين الكوريتين وسول تنشر مقاتلات "الشبح"

أربيل (كوردستان 24)- رصد الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة، 180 طائرة حربية تتحرك في أجواء الجارة الشمالية ما دفعه إلى نشر 80 مقاتلة بعضها من طراز "الشبح"، بينما وضع بقية أسطوله من الطائرات، المشاركة في المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة، في حالة "جاهزية".

وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترا متصاعدا منذ بداية هذا الأسبوع بإطلاق بيونغ يانغ عددا قياسيا من الصواريخ ردا على المناورات بين سول وواشنطن.

وأفادت رئاسة الأركان في سول أن "جيشنا رصد حوالى 180 طائرة حربية كورية شمالية" تمت تعبئتها في المجال الجوي لبيونغ يانغ، مضيفة أن سول "نشرت بشكل سريع 80 مقاتلة عدد منها من طراز F-35A"، بينما "تحافظ" الطائرات المشاركة في المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة أيضا "على جهوزيتها".

ونفذت كوريا الشمالية سلسلة عمليات إطلاق صواريخ قياسية هذا الأسبوع، شملت اختبارا فاشلا لصاروخ بالستي الخميس.

ومددت سول وواشنطن أكبر مناورات عسكرية مشتركة على الإطلاق حتى السبت ردا على عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.

وبعد وقت قصير من إعلان كوريا الجنوبية قرار تمديد المناورات المشتركة الخميس، أطلقت بيونغ يانع ثلاثة صواريخ بالستية أخرى قصيرة المدى، واصفة الخطوة بأنها "خطيرة جدا و(تمثّل) الخيار الخاطئ".

وبعد ساعات، أطلق الشطر الشمالي 80 قذيفة مدفعية سقطت في "المنطقة العازلة" البحرية، بحسب ما ذكر جيش سول.