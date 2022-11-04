سیاسة

تصاعد التوتر بين الكوريتين وسول تنشر مقاتلات "الشبح"

author_image سوار أحمد
مقاتلة من سلاح الجو الأمريكي أثناء هبوطها بالقاعدة العسكرية أوسان بيونغتايك. 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، الصورة لفرانس 24
مقاتلة من سلاح الجو الأمريكي أثناء هبوطها بالقاعدة العسكرية أوسان بيونغتايك. 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، الصورة لفرانس 24
العالم كوريا الجنوبية كوريا الشمالية التوتر

أربيل (كوردستان 24)- رصد الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة، 180 طائرة حربية تتحرك في أجواء الجارة الشمالية ما دفعه إلى نشر 80 مقاتلة بعضها من طراز "الشبح"، بينما وضع بقية أسطوله من الطائرات، المشاركة في المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة، في حالة "جاهزية".

 وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترا متصاعدا منذ بداية هذا الأسبوع بإطلاق بيونغ يانغ عددا قياسيا من الصواريخ ردا على المناورات بين سول وواشنطن.

وأفادت رئاسة الأركان في سول أن "جيشنا رصد حوالى 180 طائرة حربية كورية شمالية" تمت تعبئتها في المجال الجوي لبيونغ يانغ، مضيفة أن سول "نشرت بشكل سريع 80 مقاتلة عدد منها من طراز F-35A"، بينما "تحافظ" الطائرات المشاركة في المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة أيضا "على جهوزيتها".

ونفذت كوريا الشمالية سلسلة عمليات إطلاق صواريخ قياسية هذا الأسبوع، شملت اختبارا فاشلا لصاروخ بالستي الخميس.

ومددت سول وواشنطن أكبر مناورات عسكرية مشتركة على الإطلاق حتى السبت ردا على عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.

وبعد وقت قصير من إعلان كوريا الجنوبية قرار تمديد المناورات المشتركة الخميس، أطلقت بيونغ يانع ثلاثة صواريخ بالستية أخرى قصيرة المدى، واصفة الخطوة بأنها "خطيرة جدا و(تمثّل) الخيار الخاطئ".

وبعد ساعات، أطلق الشطر الشمالي 80 قذيفة مدفعية سقطت في "المنطقة العازلة" البحرية، بحسب ما ذكر جيش سول.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف