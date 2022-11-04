سیاسة

استمرار فعاليات مؤتمر "الديمقراطي" وارتفاع معدل مشاركة النساء في قيادة الحزب

author_image سوار أحمد
کوردستان الحزب الديمقراطي الكوردستاني مشاركة النساء قيادة الحزب

أربيل (كوردستان 24)- قالت العضو المشارك في مؤتمر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فيان صبري، ان معدلات مشاركة المرأة في مجلس قيادة الحزب، قد ارتفعت، وذلك مع استمرار فعاليات المؤتمر الرابع عشر للحزب، في يومه الثاني.

 وتستمر أعمال المؤتمر الـ14 للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الجمعة 4 تشرين الثاني 2022 في يومه الثاني.

وقالت فيان صبري، لكوردستان 24، ان معدل مشاركة النساء في مجلس قيادة الحزب، ارتفع في هذا المؤتمر الى 15 بالمئة.

وأضافت صبري "نحن، كنساء، نتطلع باستمرار رفع مستوى تمثيل النساء، ولكن بالمقارنة مع المؤتمر السابق، ارتفع المعدل الى 15 بالمئة، وهذا تطور مهم وجيد".

والمؤتمر الذي ينعقد في دهوك للمرة الأولى، تستمر أعماله لثلاثة أيام بمشاركة أكثر من ألف عضو.

وتضمنت أعمال اليوم الأول انتخاب رئيس الحزب ونائبيه، حيث تمت إعادة انتخاب الرئيس مسعود بارزاني رئيساً للحزب، كما انتُخب كل من نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، نائبين لرئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

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