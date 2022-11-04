إتفاقية جديدة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان

‌أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان اوميد صباح أن وفداً من حكومة الإقليم يتوجه الى بغداد الأسبوع المقبل لمناقشة عدة ملفات منها المستحقات المالية للإقليم ومشروع الموازنة المالية الاتحادية وملف النفط والغاز وسيتم توقيع إتفاقية جديدة بين بغداد وأربيل.

وقال رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان اوميد صباح لكوردستان24 اليوم الجمعة "ان لجان الأحزاب السياسية العراقية وبضمنهم الحزبين الكورديين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، أعدّوا برنامجاً واتفاقية سياسية وحكومية وصادق عليه البرلمان العراقي فيما بعد، وبأمر من رئيس حكومة إقليم كوردستان سيتوجه وفد وزاري من حكومة الإقليم الى بغداد الأسبوع المقبل لمتابعة تلك الاتفاقية".

وأضاف اوميد صباح "مضمون زيارتنا الى بغداد يتعلق بمسألة الميزانية والمستحقات المالية الأخرى، وحسب الاتفاق يتعين على بغداد إرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان شهريّ تشرين الثاني وكانون الأول من هذه السنة، وبعدها سنعمل سوية على إعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة، وسيتم توقيع اتفاقية جديدة بين أربيل وبغداد للعام المقبل".

وكانت مصادر قد أكدت لـكوردستان24 في وقت سابق "أن وفداً رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان سيتوجه إلى بغداد الأسبوع المقبل لمناقشة عددٍ من الملفات، وسيلتقي مع المسؤولين في بغداد للمناقشة معهم حول ملف النفط والغاز وكذلك حصة كوردستان من الموازنة الاتحادية لعام".

ومنح البرلمان العراقي في الـ 27 تشرين الأول أكتوبر المنصرم، الثقة لحكومة السوداني المؤلّفة من 21 وزيراً، بعد تأجيل التصويت على وزارتي البيئة والإسكانك ووعّد السوداني إبّان حصول كابينته الوزارية على ثقة مجلس النواب، بمحاربة الفساد وحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، إضافةً إلى تمتين العلاقات مع دول الجوار.