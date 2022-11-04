الأعرجي يهنئ الرئيس مسعود بارزاني ويتمنى لكوردستان مزيداً من التقدم

أربيل (كوردستان 24)- هنأ مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الجمعة الرئيس مسعود بارزاني بالتجديد له رئيساً للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وكتب الأعرجي على حسابه في تويتر "نبارك تجديد الثقة بالسيد مسعود بارزاني رئيساً للحزب الديمقراطي الكوردستاني، والسيد نيجيرفان بارزاني والسيد مسرور بارزاني نائبين له".

نبارك تجديد الثقة بالسيد مسعود بارزاني رئيساً للحزب الديمقراطي الكردستاني، والسيد نجيرفان بارزاني والسيد مسرور بارزاني نائبين له، تمنياتنا لهم بالموفقية والنجاح، ولكردستان المزيد من الاستقرار والتقدم. — قاسم الاعرجي (@qassimalaraji) November 4, 2022

وعبّر الأعرجي عن تمنياته لهم "بالموفقية والنجاح، ولكردستان المزيد من الاستقرار والتقدم".

ويوم أمس، جدد المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني ثقته بالرئيس مسعود بارزاني والذي اقترح بدوره أن يكون نيجيرفان بارزاني نائباً له. كما اقترح نيجيرفان بارزاني على الرئيس بارزاني أن يتم اختيار مسرور بارزاني نائباً لرئيس الحزب.