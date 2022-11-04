سیاسة

الأعرجي يهنئ الرئيس مسعود بارزاني ويتمنى لكوردستان مزيداً من التقدم

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لقاء سابق بين الرئيس بارزاني والأعرجي
لقاء سابق بين الرئيس بارزاني والأعرجي
کوردستان إقليم كوردستان قاسم الأعرجي الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- هنأ مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الجمعة الرئيس مسعود بارزاني بالتجديد له رئيساً للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وكتب الأعرجي على حسابه في تويتر "نبارك تجديد الثقة بالسيد مسعود بارزاني رئيساً للحزب الديمقراطي الكوردستاني، والسيد نيجيرفان بارزاني والسيد مسرور بارزاني نائبين له".

وعبّر الأعرجي عن تمنياته لهم "بالموفقية والنجاح، ولكردستان المزيد من الاستقرار والتقدم".

ويوم أمس، جدد المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني ثقته بالرئيس مسعود بارزاني والذي اقترح بدوره أن يكون نيجيرفان بارزاني نائباً له. كما اقترح نيجيرفان بارزاني على الرئيس بارزاني أن يتم اختيار مسرور بارزاني نائباً لرئيس الحزب.

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