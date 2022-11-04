الكربولي يهنئ الرئيس بارزاني ويشيد بقصص نجاح الحزب الديمقراطي

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حزب الحل جمال الكربولي الرئيس مسعود بارزاني بمناسبة التجديد له رئيساً للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وتقدم الكربولي في برقية له أطلعت عليها كوردستان 24، بـ"أخلص التبريكات بعد تجديد الثقة واختيار قيادة جديدة للحزب قادرة على استلهام قصص نجاح المسيرة الطويلة من النضال والعطاء وخدمة تطلعات جماهير الحزب في إقليم كوردستان والعراق عموماً".

وأعرب الكربولي عن خالص أمنياته بمزيد من التقدم والنجاح لقيادة وكوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

ويوم أمس، جدد المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني ثقته بالرئيس مسعود بارزاني والذي اقترح بدوره أن يكون نيجيرفان بارزاني نائباً له. كما اقترح نيجيرفان بارزاني على الرئيس بارزاني أن يتم اختيار مسرور بارزاني نائباً لرئيس الحزب.